England : Drei Jungen nach Einbruch in zugefrorenen See gestorben

Einsatzkräfte suchen noch nach zwei weiteren Kindern. Ein Feuerwehrchef richtet eine eindringliche Warnung nicht nur an die Kleinen.

Suchmannschaften der Polizei suchten im Babbs Mill Park in Kingshurst, Solihull bis in den Montag hinein nach zwei weiteren Kindern, die in den Vorfall verwickelt gewesen sein sollen. DPA

Drei Jungen sind in England auf einem zugefrorenen See ins Eis eingebrochen und gestorben. Rettungskräfte bargen die Kinder im Alter von acht, zehn und elf Jahren am Sonntagnachmittag aus dem Wasser und brachten sie in ein Krankenhaus in den West Midlands, etwa 160 Kilometer nördlich von London. Sie konnten nach einem Herzstillstand aber nicht wiederbelebt werden.

Ein weiteres Kind im Alter von sechs Jahren, das ebenfalls in den See einbrach, wurde am Montag noch im Krankenhaus behandelt. Sein Zustand wurde als kritisch beschrieben. Die Einsatzkräfte suchten die Nacht hindurch und am Montag nach zwei weiteren Kindern, die mit der Gruppe unterwegs gewesen sein sollen.

Zur Bergung der vier ins Eis eingebrochenen Kinder sprangen Polizisten in voller Montur ins eiskalte Wasser und zogen sie mit bloßen Händen heraus. Ein Polizeisprecher wollte sich nicht dazu äußern, ob die Jungen Mitglieder einer einzelnen Familie waren. Mit Blick auf die fortdauernde Suche nach möglichen weiteren Opfern sagte Inspektor Richard Harris von der Polizei der West Midlands, bislang sei niemand vermisst gemeldet worden. Bis hundertprozentige Sicherheit bestehe, werde aber weiter gesucht, sagte er.

Richard Stanton (l), Bezirkskommandant der Feuerwehr der West Midlands, und Richard Harris, Superintendent der Polizei der West Midlands waren am Tatort im Babbs Mill Park im Einsatz. DPA

«Wir wissen, dass die Wettervorhersage für die nächsten Tage bitterkalt sein wird», sagte der Gebietskommandant der Feuerwehr in West Midlands, Richard Stanton. Erwachsene und Kinder sollten sich aber dennoch von offenen Gewässern fernhalten. «Begeben Sie sich unter keinen Umständen auf das Eis, egal für wie dick oder sicher Sie es halten.»

In ganz Großbritannien herrschte zu Wochenbeginn winterliches Wetter. In Nordschottland wurde mit minus 15,7 Grad Celsius die bisher kälteste Nacht des Jahres gemessen. Eis, Schnee und Nebel beeinträchtigen am Montag den Verkehr. Flughäfen sagten Verbindungen ab, Bahngesellschaften forderten Passagiere auf, zu Hause zu bleiben, und die Polizei warnte vor gefährlichen Bedingungen auf den Straßen.

Der nationale Wetterdienst gab Warnungen für große Teile des Landes heraus. Besondere Geduld brauchten Autofahrer auf Straßen im Osten und Südosten von England. Einige Reisende saßen stundenlang fest, weil die meistbefahrene Autobahn Großbritanniens gesperrt war, die M25 um den Großraum London. Die Flughäfen Gatwick und Stansted warnten vor Verspätungen, und der London City Airport meldete Störungen, weil nach Flugabsagen vom Vorabend Maschinen fehlten.