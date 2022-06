Nach dem Erdbeben : Drei Luxemburger werden für Haiti-Hilfe ausgezeichnet

LUXEMBURG/HAITI - Im August 2021 erschütterte ein Erdbeben den Staat in der Karibik und forderte mehr als 2200 Todesopfer. Sehr schnell wurde die internationale Hilfe organisiert. Die Helfer aus dem Großherzogtum wurden am Mittwoch in Brüssel ausgezeichnet.

AFP

Haiti wurde am 14. August 2021 von einem Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert. Die Naturkatastrophe forderte damals 2200 Tote, unzählige Menschen wurden verletzt. Mehr als 50.000 Häuser wurden zerstört und 75.000 weitere zum Teil schwer beschädigt. Rasch wurde auf internationaler Ebene Hilfe für das Land organisiert. Auch aus Luxemburg reisten mehrere Freiwillige an. Bram Krieps, Alain Lang und Philippe Hein wurden aus dem Großherzogtum ins Epizentrum entsandt, um dort die Telekommunikationsdienste wiederherzustellen und so die Arbeit der humanitären Organisationen vor Ort zu erleichtern.

Am Mittwochabend wurden die drei Mitglieder der Einsatzgruppe für zivile Sicherheitsaufgaben und humanitäre Aufgaben des CGDIS in Brüssel von dem EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarčič, ausgezeichnet. Sie erhielten die Medaille des Europäischen Zivilschutzmechanismus für ihren außerordentlichen Beitrag zu der Mission in Haiti.

Luxemburgs Innenministerin Taina Bofferding, Janez Lenarčič, EU-Kommissar für Krisenmanagement, Bram Krieps und Alain Lang, Mitglieder des Teams der Einsatzgruppe für zivile Sicherheitsaufgaben und humanitäre Aufgaben des CGDIS und Franz Fayot, Minister für Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe (v.l.n.r.). SIP

Der Europäische Katastrophenschutzmechanismus wurde 2001 mit dem Ziel geschaffen, die Zusammenarbeit im Bereich des Katastrophenschutzes zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den sechs weiteren Ländern zu stärken, um die Prävention, Vorsorge und Reaktion auf Katastrophen zu verbessern. «Wenn ein Land in Europa oder anderswo durch eine Katastrophe in seinen Reaktionsmöglichkeiten überfordert ist, kann es über diesen Mechanismus um Unterstützung bitten.»