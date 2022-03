Wisconsin : Drei Männer bei Autorennen erschossen

In der Nähe eines Imbissstandes in der Ortschaft Union Grove hat ein Mann das Feuer eröffnet und danach die Flucht ergriffen.

Laut Schätzung der Polizei waren mehr als 5000 Menschen bei dem Autorennen: Sicherheitskräfte fahren an den Tatort in Union Groove.

Bei einem Autorennen im US-Staat Wisconsin sind drei Menschen erschossen worden. Ein Mann habe in der Ortschaft Union Grove in der Nähe eines Essensstandes aus kürzester Entfernung auf sie gezielt, sagte der Sheriff des Bezirks Kenosha County, David Beth, am Sonntag (Ortszeit).