Saarland : Drei Männer täuschen Autofahrer mit Blitzerkostüm

VÖLKLINGEN – Er hatte ein rotes Blitzlicht, war aber doch nur eine Attrappe: Drei Männer haben in Völklingen ein Faschingskostüm als Blitzer aufgestellt.

Ein vermeintlicher Blitzer hat am Freitag im saarländischen Völklingen die Polizei auf den Plan gerufen. Wie diese am Sonntag berichtet, sei Beamten gegen 21.30 Uhr in der Innenstadt ein Blitzer gemeldet worden. Vor Ort habe dieser sich allerdings als Attrappe erwiesen, die inklusive ihres roten Blitzlichts eigentlich nur ein Faschingskostüm gewesen sei.