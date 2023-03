Toter US-Rapper: Drei Männer wegen Mordes an XXXTentacion schuldig gesprochen

XXXTentacion wurde 2018 am helllichten Tag in Florida erschossen.

Wegen Mordes an dem US-Rapper XXXTentacion sind in Florida am Montag drei Männer schuldig gesprochen worden. Nach mehr als einwöchigen Beratungen erklärten die Geschworenen eines Gerichts in Fort Lauderdale die Männer im Alter von 24, 26 und 28 Jahren des Mordes und des bewaffneten Raubüberfalls für schuldig. Das Strafmaß wird Anfang April verkündet, ihnen droht lebenslange Haft.