Behörde warnt : Drei neue Vogelgrippe-Fälle in Luxemburg gemeldet

REMERSCHEN – Im Südosten des Landes sind eine Seeschwalbe und zwei Lachmöwen am Virus H5N1 erkrankt. Das Landwirtschaftsministerium erinnert in dem Zusammenhang an wichtige Schutzmaßnahmen.