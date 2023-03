Luxemburg: Drei Personen bedrohen Passanten mit Eisenstange

Drei Personen haben am Samstagabend gegen 23.15 Uhr unwillige Passanten in der Avenue Monterey in Luxemburg-Stadt mit einer Eisenstange bedroht. Dies teilt die Polizei am Sonntagmittag mit. Demnach hätten sie Geld gefordert. Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, konnten die Täter noch vor Ort festgenommen werden.