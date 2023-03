Luxemburg : Drei Personen sind bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben gekommen

LUXEMBURG/NEUDORF – Am Montagvormittag hat sich im hauptstädtischen Neudorf ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen in einem Fahrzeug sowie eine Fußgängerin ums Leben kamen. Eine weitere Person kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Am Montagvormittag hat sich gegen 10.10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Rue de Neudorf an der Bushaltestelle «Fierschterhaus» ereignet, wie die Police Grand-Ducale am Nachmittag mitteilt. Ein aus Richtung Findel kommender Bus hielt demnach an der genannten Haltestelle, als ein Pkw diesen überholen wollte. In diesem Moment hatte ein zweiter Wagen das gleiche Vorhaben, kollidierte beim Überholmanöver jedoch mit dem vorderen Auto.