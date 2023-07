Luxemburg: Drei Polizisten sind aufgrund von Gewaltvorwürfen festgenommen worden

Drei Polizisten sind am Montag unter dem Verdacht der Gewalt im Einsatz gegen eine betrunkene Person festgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft am späten Montagnachmittag berichtet. «Im Rahmen einer gerichtlichen Untersuchung wegen Polizeigewalt, schwerer vorsätzlicher Körperverletzung, Behinderung der Justiz und Fälschung hat die Generalinspektion der Polizei (IGP) am Montag drei Polizeibeamte einer Polizeiwache in der Hauptstadt festgenommen», heißt es in der Pressemeldung.