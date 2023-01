Luxemburg: Drei Prozent der Bevölkerung leben mit einer Krebserkrankung

LUXEMBURG – Derzeit sollen im Großherzogtum 18.000 Menschen an Krebs leiden, erklärt das Gesundheitsministerium, das zusammen mit dem Luxembourg Institute of Health (LIH) eine große Umfrage gestartet hat.

Pro Jahr werden in Luxemburg etwa 3000 neue Krebsfälle diagnostiziert. Pexels

Es ist eine erschreckende Zahl: 18.000 Menschen – also drei Prozent der Bevölkerung – sollen in Luxemburg an Krebs leiden. Diese Schätzung wurde am heutigen Mittwoch vom Gesundheitsministerium bekannt gegeben. Laut dem nationalen Krebsregister und dem Europäischen Krebsinformationssystem würden im Großherzogtum jedes Jahr etwa 3000 neue Krebsfälle diagnostiziert werden. 1100 Menschen würden daran sterben, was etwa einem Viertel der jährlichen Todesfälle im ganzen Land entspricht.

Angesichts dieser Feststellung erinnern die Behörden daran, dass der Kampf gegen den Krebs mehr denn je eine Priorität auf nationaler Ebene sei. Konkret will das medizinische System den Austausch mit den direkt betroffenen Patienten verstärken, wodurch die Diagnose und Behandlung von Krebs in Luxemburg verbessert werden soll. In diesem Rahmen wird vom LIH eine groß angelegte Umfrage mit dem Titel «Colive cancer» lanciert.