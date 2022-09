Luxemburg : Drei Räuber sorgten Dienstagnacht in Esch für Angst und Schrecken

ESCH/ALZETTE – In der Nacht auf Dienstag haben drei Männer im Escher Bahnhofsviertel gleich doppelt zugeschlagen. Die beiden Opfer mussten im Krankenhaus behandelt werden.

In der Nacht wurde ein Mann von drei Tätern überfallen.

Wie die Police Grand-Ducale am Mittwochmorgen mitteilt, sind drei Männer in der Nacht von Montag auf Dienstag in Esch/Alzette auf Raubzug gegangen.