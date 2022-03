Vitali Klitschko : Drei Stunden Schlaf und eine kugelsichere Weste

Vitali Klitschko braucht in seinem Kampf gegen die Regierung Ausdauer. Die hat er, auch dank seiner Boxkarriere. Angst habe er aber nicht. Eine kugelsichere Weste trägt er dennoch.

Der Zweimeter-Hühne Vitali Klitscho (42) versucht derzeit, die Demonstranten im Zentrum von Kiew dazu zu bringen, das besetzte Justizministerium zu räumen. «Sie wollen bleiben, aber ich werde versuchen sie vom Gegenteil zu überzeugen», sagte Klitschko.

Klitschko führt Gespräche mit den Demonstranten auf dem Maidan-Platz, telefoniert mit westlichen Regierungsvertretern, vermittelt hier, verhandelt da – ein Hansdampf in allen Gassen, obwohl er seit Monaten gerade einmal drei Stunden pro Nacht schläft. «Ohne die Kondition eines Boxers würde ich das hier wohl alles nicht aushalten», sagt er dem Bild-Reporter Paul Ronzheimer, der ihn seit rund acht Wochen begleitet.

Er stellt sich Janukowitsch im Ring vor

Klitschko hat sich am Unabhängigkeitsplatz ein Büro eingerichtet, in der Nähe des Stadtzentrum hat er zudem ein Haus gemietet. Hierher kommt er jeweils zwischen zwei und drei Uhr Nachts, schläft, bevor er in den frühen Morgenstunden bei Minus 20 Grad seinen Kampf für Freiheit und Menschenrechte in der Ukraine wieder aufnimmt. Je länger je mehr muss das auch einem ehemaligen Profiboxer an die Substanz gehen.

Offenbar stellt er sich dann vor, wie es wäre, mit Präsident Viktor Janukowitsch im Boxring zu stehen: Es wäre ein schneller Kampf, immerhin hat Klitschko die zweithöchste K.o.-Quote in der Geschichte des Profiboxens.

In solchen Momenten erinnere er sich an die Worte seines Vaters: «Wörter schlagen härter als Fäuste». Für ihn heißt das: Weg mit den K.o.-Fantasien, und zurück an den Verhandlungstisch und zu den Demonstrationen.

Kein Helm, aber eine kugelsicherer Weste

In der letzten Woche sind die Proteste eskaliert, mehrere Menschen starben. Hunderte wurden verletzt. Schlägertruppen der Regierung und ultranationalistische Gruppierungen mischen in den Aufständen mit. Klitschko scheint sich davon wenig beeindrucken zu lassen. So trägt er bei den Demonstartionen keinen Schutzhelm: «Auf mich werden sie schon nicht schiessen», gibt er sich überzeugt. Und doch: Auf eine kugelsichere Weste verzichtet er nicht. Vielleicht auch, weil er an seine drei Kinder (8, 11 und 13 Jahre) denkt, die in Hamburg auf den Vater warten.

Am Wochenende hat Klitschko Familienunterstützung im Kampf gegen die amtierende Regierung bekommen: Bruder und Boxer Wladimir (37) reiste am Samstag nach Kiew, um sich an den Demonstrationen zu beteiligen.

«Kann mir nicht vorstellen, Vize-Premier unter diesem Präsidenten zu sein»

Präsident Janukowitsch hatte den Oppositionsführern am Samstag überraschend eine Machtteilung angeboten: Arseni Jazenjuk sollte Ministerpräsident, Vitali Klitschko sein Stellvertreter werden. Während Jazenjuk das Angebot zum Regierungseintritt nicht rundweg ablehnte, aber weiterreichende Zugeständnisse forderte, sagte Klitschko: «Ich kann mir nicht vorstellen, Vize-Premier unter diesem Präsidenten zu sein. Das wäre ein Verrat an unseren eigenen Leuten gewesen. Es führt kein Weg an Janukowitschs Rücktritt vorbei.»