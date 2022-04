Bedrohte Tierart : Drei Sumatra-Tiger in Indonesien in Tierfallen verendet

Tierschützer und die Polizei haben im Westen von Indonesien die Kadaver von drei in Wildschweinfallen verendeten Sumatra-Tigern gefunden. Nach Angaben der Polizei wurden die Raubkatzen vermutlich Opfer von Wilderern. Die Entdeckung ist ein weiterer Rückschlag für den Kampf um den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Tiere.

Die Kadaver der beiden ersten Sumatra-Tiger seien am Sonntag von Vertretern der Naturschutzbehörde in der Nähe einer Palmöl-Plantage in Aceh an der Nordspitze von Sumatra entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Demnach waren die Hinterbeine der Tiere in Stahlschlingen gefangen.