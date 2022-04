Eine Frau wurde gerettet : Drei Taucher vor Malaysia vermisst

Im Süden von Malaysia werden drei Touristen aus Europa nach einem Tauchausflug vermisst. Die Tauchlehrerin der Gruppe konnte in Sicherheit gebracht werden.

Die Gruppe von Tauchern wurde von einer 35-jährigen norwegische Tauchlehrerin begleitet. Die Frau wurde zunächst ebenfalls vermisst, soll aber in guter Verfassung gefunden worden sein, berichtete die malaysische Zeitung «The Star» am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden. Die vier Europäer waren am Mittwoch zu einem Tauchausflug vor die Insel Pulau Tokong Sanggol im Bundesstaat Johor etwa neun Seemeilen (16,6 Kilometer) vom Festland entfernt aufgebrochen.