Knastis mit Knarren : Drei Tote bei Bandenkrieg im Gefängnis

In Honduras lässt Präsident Lobo nach einem blutigen Feuergefecht unter Häftlingen im größten Gefängnis des Landes das Militär eingreifen.

Die unsichere Lage in den Haftanstalten wurde am Samstag durch eine tödliche Auseinandersetzung in der größten Haftanstalt des Landes veranschaulicht: Bei einem Feuergefecht unter Häftlingen wurden Behördenangaben zufolge mindestens drei Menschen getötet und zwölf verletzt, darunter drei Gefängniswärter. Präsident Porfirio Lobo ordnete als Konsequenz daraus die Militarisierung der Haftanstalt an. Mit der Maßnahme solle «die Herrschaft von Kriminellen in unserem Gefängnissystem» beendet werden, «die unserer Gesellschaft so viel Schaden zugefügt hat», sagte Lobo in einer Erklärung.