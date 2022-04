Berichten zufolge : Drei Tote bei Kollision zweier Militärflugzeuge in Südkorea

Zwei Flugzeuge der südkoreanischen Luftwaffe sollen kollidiert und in ein Reisfeld in Sacheon gestürzt sein. Wie es zu dem Zwischenfall kam, ist noch unklar.

Ministry Of Defence/Crown Copywr/PA Media/dpa

Bei der Kollision von zwei Jets der südkoreanischen Luftwaffe sind am Freitag drei Insassen ums Leben gekommen. Die Trainingsjets vom Typ KT-1 stürzten in der Stadt Sacheon im Süden des Landes ab, wie aus Behördenkreisen verlautete. Drei Menschen wurden tot aufgefunden, ein weiterer Mensch wurde verletzt.

Hubschrauber, 20 Rettungsfahrzeuge und Dutzende Einsatzkräfte wurden an den Unglücksort entsandt. Zivile Opfer oder Schäden am Boden wurden den Angaben zufolge nicht gemeldet. Die Luftwaffe bestätigte den Zusammenstoß. In einer Mitteilung hieß es, derzeit werde versucht, die Opferzahl zu bestätigen. Es werde auch ermittelt, ob die Piloten versucht hätten, sich mit dem Schleudersitz zu retten. Die KT-1 sei eine zweisitzige Maschine. Die Ursache für die Kollision war nicht bekannt.