Erst Kugeln, dann Crash : Drei Tote bei Schießerei mitten in Las Vegas

Aus einem Geländewagen und einem Maserati feuerten sie aufeinander, letzterer krachte im Herzen von Las Vegas in ein Taxi. Dieses ging in Flammen auf, mehrere Menschen starben.

Bei einer Schießerei und einem anschließenden spektakulären Unfall auf dem Las Vegas Strip im Herzen der US-Glücksspielmetropole (Bundesstaat Nevada) sind am Donnerstag drei Menschen getötet worden. Wie der US-Sender CNN unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete, war am Nachmittag aus einem Range Rover-Geländewagen heraus das Feuer auf einen Maserati eröffnet worden. Dabei sei der Fahrer des Sportwagens von einer Kugel getroffen worden und auf eine Kreuzung gerast. Dort sei der Wagen mit einem Taxi kollidiert, das sofort Feuer gefangen habe. Vier weitere Autos fuhren dem Bericht zufolge in die Unfallstelle.