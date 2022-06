Wieder Schüsse in der USA : Drei Tote bei Schießerei vor Nachtclub in Tennessee

Bei einer Schießerei vor einem Nachtclub im US-Bundesstaat Tennessee sind mindestens drei Menschen getötet und 14 weitere verletzt worden. Das teilten die US-Polizeibeamten am Sonntag mit

Die Hintergründe der Schießerei waren zunächst unklar. Murphy sagte, dass mehrere Personen kurz vor drei Uhr morgens Schüsse abgegeben hätten. Mehrere der Verletzten schwebten in Lebensgefahr. «Wir versuchen genau festzustellen, was passiert ist, und wie es dazu kam, dass es passierte», sagte Murphy.

Auch in Philadelphia waren am Samstagabend in einem Ausgehviertel drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Dort feuerten nach Angaben der Polizei mehrere Personen in eine Menschenmenge.