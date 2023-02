Luxemburg : Drei Unbekannte drängen Mann in Ecke und klauen sein Bargeld

LUXEMBURG – Am Montag gegen 21 Uhr wurde ein junger Mann in der Rue Mandela in Esch/Alzette von drei Personen erpresst. Zur gleichen Zeit wurde in der Hauptstadt ein äußerst unruhiger Mann festgenommen.

Ihm blieb offensichtlich keine andere Wahl, als seinen Angreifern sein Bargeld auszuhändigen: Am Montagabend ist ein junger Mann in Esch/Alzette überfallen worden, teilt die Polizei am Dienstag mit. Gegen 21 Uhr hätten drei Personen in der Rue Nelson Mandela das Opfer in einer Straßenecke festgehalten. Laut Polizei haben sie ihn erpresst indem sie ihm drohten, ein Messer zu ziehen. Anschließend seien die Täter geflüchtet und konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden. Wie die Polizei mitteilt, blieb das Opfer unverletzt und erstattete Anzeige.