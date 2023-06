Urlaub auf Schienen: Drei unvergessliche Zugreisen durch Europa

Die Raumabahn in Norwegen. Adobe Stock/Bjørn H Stuedal

In einem Tag von Serbien nach Montenegro

Klar wäre es schneller ins Flugzeug zu steigen, um ans Meer zu kommen. Die Strecke von Belgrad nach Bar ist aber ein wahres Landschaftskino, das man nicht verpassen möchte – selbst wenn die Fahrt zwölf Stunden dauert. Die Reise durch den Balkan verspricht Abenteuer mit großartiger Kulisse, vor dem Zugfenster folgt ein Highlight aufs nächste.

So durchquert man beispielsweise das hügelige Zlatibor-Gebirge von Serbien und in Montenegro den eindrücklichen Canyon beim Fluss Morača. Dieser fließt dann kurz vor der Ankunft in Bar, in den Skadar-See, den größten See des Balkans. Bei der Fahrt über dessen Damm kann man nur erahnen, was für ein Naturparadies vor einem liegt: 270 verschiedenen Vogelarten leben hier und machen den See zu einem der größten Vogelschutzgebiete Europas.

Die 476 Kilometer lange Verbindung von der serbischen Hauptstadt an die Küste von Montenegro ist aber nicht nur ein Naturerlebnis, sondern auch ein Meisterwerk von Ingenieurskunst. Über 200 Tunnels und Brücken wurden dafür gebaut, darunter das Mala Rijeka Viadukt, das mit seinen 198 Metern die höchste Eisenbahnbrücke von Europa ist. Diese Reise zu einem Landstrich, in dem sich schon früh Kulturen verflochten haben, fasziniert nachhaltig.

Mit der Raumabahn zum Fjord

Es ist sicher nicht die längste Strecke in Norwegen, aber eine der schönsten: In einer Stunde und vierzig Minuten bringt der Zug die Reisenden von den wilden Bergen rund um Dombås zum Fjord in Åndalsnes. Ein Teil einer Szene in Harry Potter wurde übrigens in der Raumabahn gedreht. Sobald der Zug ein Highlight passiert, wird er langsamer, wie bei der berühmten Kylling-Brücke mit Blick auf den nahe gelegenen Wasserfall oder bei Trollveggen, Europas höchster senkrechten Bergwand.

Zeitreisen in der Schweiz

Das Eisenbahnnetz der Schweiz ist das dichteste weltweit, es erstaunt deshalb nicht, dass auf der Grand Train Tour of Switzerland 1280 Kilometer auf Schienen zurückgelegt werden können. Die Tour vereint nicht nur die verschiedenen Landesteile und ihre Sprachen, sondern auch die schönsten Panoramastrecken. Die Route von Montreux nach St. Gallen beispielsweise führt in drei Panoramazügen vorbei an Rebbergen, Bergriesen und Seen. Und Nostalgiefans aufgepasst: Von Montreux bis Interlaken verkehrt einmal täglich der Goldenpass-Belle-Epoque-Zug, den sollte man erwischen.