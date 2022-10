Stockholm : Drei US-Forscher erhalten den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Arbeiten zu Banken

Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig legten schon in den 80er Jahren die Grundlagen, um die Rolle von Banken in der Wirtschaft und insbesondere in Finanzkrisen besser zu verstehen.

Die Laureate haben gezeigt, «warum es unbedingt notwendig ist, Bankzusammenbrüche zu vermeiden». Schon in den frühen 1980er Jahren wollen sie die Basis für die Regulierung von Finanzmärkten und den Umgang mit Finanzkrisen geschaffen haben. NOBEL FOUNDATION

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel geht in diesem Jahr an drei US-Forscher für ihre Arbeiten zu Banken und Finanzkrisen. Ex-US-Notenbankchef Ben Bernanke, Douglas Diamond von der Universität von Chicago und Philip Dybvig von der Washington University in St. Louis hätten Grundlagen für die moderne Forschung über Banken, Regulierung und Krisenmanagement gelegt, würdigte die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm die Wissenschaftler.

Der 68-jährige frühere US-Notenbankchef Bernanke – heute bei der Brookings Institution – habe die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren analysiert und gezeigt, wie gefährlich es sein könne, wenn Anleger und Sparer in Panik ihre Guthaben bei Banken abheben. Der 68-jährige Diamond und der ein Jahr jüngere Dybvig hätten gezeigt, dass staatliche Garantien auf Spareinlagen verhindern könnten, dass eine Finanzkrise sich schnell ausweitet. In der Finanzkrise von 2008 habe ihre Forschung den Realitätstest bestanden.

Bernanke arbeitete damals als Fed-Chef mit dem US-Finanzministerium zusammen, um wichtige Banken zu stützen und einen Mangel an Krediten zu lindern. Dafür wurden kurzfristige Zinsen auf null Prozent reduziert, er wies Zentralbank und Finanzministerium zum Ankauf von Hypotheken-Investitionen an und legte vorher nie da gewesene Kreditprogramme auf. Das beruhigte Investoren und festigte große Banken.

Diamond und Dybvig hätten eine «optimale Lösung« dafür gezeigt, wie Ersparnisse in Investitionen gelenkt werden könnten. Sparer wollten im Falle unerwarteter Ausgaben sofortigen Zugang zu ihrem Geld, während Unternehmen und Hauseigentümer sicher sein wollten, dass sie ihre Kredite nicht vorzeitig zurückzahlen müssten. Bei diesen Interessenlagen fungierten Banken als Vermittler. Der Preis ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen (rund 913.000 Euro) dotiert und wird am 10. Dezember übergeben.