Luxemburg: Drei Verdächtige im Fall Sonia festgenommen

Die Sondereinheit der Polizei hat drei Tatverdächtige festgenommen, die am Raubüberfall mit Todesfolge an der Restaurant-Angestellten Sonia beteiligt gewesen sein sollen. Das hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt. Nach einer Auswertung der Videoüberwachungsaufnahmen hätten die Beschuldigten demnach schnell identifiziert werden können. Der leblose Körper der 46-Jährigen wurde Ostersonntag im Keller des Restaurants gefunden. Während des Raubüberfalls soll sie mehrere Schläge auf den Kopf erlitten haben. Die Täter sind offenbar mit einer Beute in Höhe von 3000 Euro geflüchtet.