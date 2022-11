Luxemburg : Drei weitere Tote, obwohl das Großherzogtum 660.000 Organspender zählt

Im luxemburgischen Gesundheitssystem gibt es derzeit 687.824 elektronische Gesundheitsakten (dossiers de soins partagés (DSP)). Davon haben etwa drei Prozent der Patienten, genauer gesagt, 19.958 Personen, ihre Ablehnung einer Organspende zum Ausdruck gebracht, wie Claude Haagen (LSAP), Minister für soziale Sicherheit, in einer Antwort auf die Frage des sozialistischen Abgeordneten Mars Di Bartolomeo mitteilte. Mit anderen Worten: In Luxemburg gibt es 667.866 Organspender.

Das luxemburgische Gesetz sieht vor, dass jemand, der in Luxemburg stirbt, standardmäßig Organspender ist und somit nach seinem Tod Leben retten kann. Von den 97 Prozent, die «keinen Widerspruch eingelegt haben, ist es jedoch nicht möglich, zwischen denen zu unterscheiden, die sich explizit für eine Organspende entschieden haben» und denen, die sich einfach nicht die Mühe gemacht haben, ihre Meinung zu äußern, so der Minister weiter.

Luxemburg weit unter dem europäischen Durchschnitt

In Luxemburg sind Organentnahmen eher selten. Laut dem Jahresbericht von Luxembourg Transplant wurden im Jahr 2021 zwei Multiorganentnahmen durchgeführt, eine Zahl, die seit 2018 stetig zurückgegangen ist. Insgesamt konnten sieben Organe aus Luxemburg erfolgreich transplantiert werden. Damit zählt das Großherzogtum 4,8 Spenden pro Million Einwohner, weit entfernt vom Durchschnitt von Eurotransplant, dem Dachverband in Europa, wo 13,2 Spenden pro Million Einwohner gezählt werden.

Es ist jedoch nicht so, dass man es nicht versucht hätte. Luxemburg Transplant gibt in seinem Jahresbericht an, dass sieben potenzielle Spender kontaktiert wurden, denen letztlich keine Organe entnommen werden konnten, sechsmal aus medizinischen Gründen und einmal, weil der Patient zu Lebzeiten abgelehnt hat. Dennoch hatte das Land im vergangenen Jahr 90 Patienten auf der Warteliste für eine Transplantation, neun mehr als ein Jahr zuvor. 2021 konnten 27 Einwohner Luxemburgs in einem ausländischen Zentrum transplantiert werden, zehn mehr als 2020. Drei Patienten starben 2021, während sie auf das lebensrettende Organ warteten.