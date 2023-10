«Dreieck des Todes»: Warum Du an dieser Stelle keine Pickel ausdrücken solltest

1 / 1 Hat wohl jeder schon einmal gemacht: Sich einen Pickel ausgedrückt. Normalerweise ist dies auch völlig unbedenklich. Imago

Etwas unappetitlich ist es, zugegebenermaßen. Ansonsten scheint aber wenig dabei, auch wenn manchmal etwas Blut dabei fließt. Die Rede ist vom Pickelausdrücken. Aber anscheinend ist es doch viel gefährlicher als gedacht – zumindest in einem bestimmten Bereich des Gesichts. Darauf weist zumindest Dr. Ever Arias vom UCI Medical Center in Kalifornien in einem Tiktok-Post hin – denn im Bereich zwischen Nasenwurzel und den Mundwinkeln kann das Ausdrücken eines Pickels sogar tödlich enden. Das Video des Arztes geht nun viral.

Der Bereich, wo das Ausdrücken gefährlich werden kann, heißt «Dreieck des Todes», allerdings aus einem ganz anderen Grund: Menschen wirken im Sterbeprozess zwischen Mund und Nase oft fahl, blass und gräulich. Das Problem beim Pickelausdrücken hat damit aber nichts zu tun – das Problem hier ist die Infektionsgefahr. Es verursacht «mikroskopische Wunden» in der Haut, die zu schweren Infektionen und Entzündungen führen können, wenn die Bakterien in den Blutkreislauf gelangen.

Chinesin starb an den Folgen

Auch wenn es selten ist: Die Bakterien können zu seltenen, aber lebensbedrohlichen Blutgerinnseln, so genannten Sinus-cavernosus-Thrombosen und auch zu einer Hirnhautentzündung oder Gehirnabszessen führen. Das liegt daran, dass der Gesichtsnerv, der sich genau in diesem Dreieck befindet, mit dem sogenannten Sinus cavernosus verbunden ist, einem Venensystem, das ins Gehirn entwässert. Einmal im Gehirn angelangt, richten die Bakterien im schlimmsten Fall schweren Schaden an. Erste Symptome dieser Infektion können beispielsweise Fieber und Verwirrung sein.

