Texas : Dreijährige erschießt ein Jahr ältere Schwester

Ein dreijähriges Mädchen hat am Sonntag in Texas versehentlich ihre ein Jahr ältere Schwester mit einer halbautomatischen Pistole erschossen, wie die US-Polizei mitteilte.

In den USA sind Fälle, in denen Kinder bei ihren Eltern eine Waffe finden und abfeuern, keine Seltenheit. Für Aufsehen sorgen immer wieder Fälle, in denen Kinder Schusswaffen mit in die Schule brachten. Das Recht auf Waffenbesitz in der US-amerikanischen Verfassung verankert. Laut Schätzungen befinden sich fast 400 Millionen Schusswaffen im Besitz der Bevölkerung, was 1,2 Schusswaffen pro Einwohner entspricht.