Luxemburg: Dreister Dieb klaut Spenden für Tiere

David Tellier führt den Tabakladen «Prince Henri» in Esch/Alzette und wurde nicht nur schon häufig bestohlen, sondern hat auch schon zwei bewaffnete Überfälle innerhalb eines Monats miterleben müssen. Eine Tat, die sich Ende Mai in seinem Geschäft abgespielt hat, findet er aber besonders abstoßend: Eine Spardose, in der er Spenden seiner Kunden für das Düdelinger Tierheim sammelte, wurde gestohlen. «Ich finde das einfach nur ekelhaft. Viele Kunden haben dort ihr Wechselgeld hineingesteckt und wir haben am Ende des Tages auch oft etwas dazugetan», sagt Tellier.