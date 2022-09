Luxemburg : Dreister Diebstahl und Pöbelattacke enden mit zwei Festnahmen

Vergangenen Abend, gegen 18.15 Uhr, mussten die großherzoglichen Polizeibeamten wegen eines versuchten Diebstahls in einem Geschäft am Boulevard Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen in der Landeshauptstadt ausrücken. Die beiden mutmaßlichen Täter, die im Begriff waren, Gegenstände im Wert von 788 Euro zu stehlen, wurden noch vor Ankunft der Luxemburger Polizei von Sicherheitsbeamten des Geschäfts festgenommen, wie die Police Grand-Ducale heute mitgeteilt hat.

Doch damit war die Arbeit für die Polizeibeamten noch nicht beendet: In Kayl sorgte gegen 20.30 Uhr ein offenbar pöbelnder Mann ebenfalls für einen Polizeieinsatz. Nach Angaben der Behörden soll der mutmaßliche Täter in der Rue de Tétange wahllos Passanten beschimpft und belästigt haben. Der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Tatverdächtige wurde zunächst in ärztliche Aufsicht überstellt. Anschließend habe man ihn in Polizeigewahrsam genommen, wie es von den Behörden heißt.