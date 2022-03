Im Saarland : Dreister Hundehalter will totes Reh stehlen

SCHWALBACH – Am Freitag wurde im saarländischen Schwalbach ein Hundehalter wegen Jagdwilderei angezeigt. Sein Hund hat zuvor ein Reh gerissen.

Am Freitagvormittag wurde im saarländischen Schwalbach ein Reh von einem freilaufenden Hund attackiert und getötet. (Symbolbild)

Am vergangenen Freitagvormittag wurde die Polizei in Schwalbach von einem Anwohner alarmiert, dass sich hinter seinem Grundstück ein freilaufender Hund in ein Reh verbissen habe. Er selbst wurde durch die qualvollen Schreie des Tieres auf den Vorfall aufmerksam.