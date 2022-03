Partielle Impfpflicht : Dreyer kritisiert Söder als «rücksichtslos»

MAINZ – Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz kritisiert die Union – insbesondere CSU-Chef Markus Söder –scharf. Dieser sperrt sich gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht.

Markus Söder will die beschlossene partielle Impfpflicht nicht umsetzen. (Archiv)

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich scharf gegen den Vorstoß der Unionsparteien gewandt, die gesetzlich beschlossene Impfpflicht für Klinikpersonal auszusetzen. Der Einführung ab Mitte März hätten Bundestag und Bundesrat mit breiter Mehrheit zugestimmt. «Handstreichartig im Alleingang kündigten Markus Söder und Friedrich Merz diesen Konsens einseitig auf», sagte die Regierungschefin am Dienstag in Mainz über die Vorsitzenden von CSU und CDU.

Söder hat angekündigt, die Maßnahme in Bayern bis auf weiteres nicht umzusetzen. Am Montagabend hatte Merz die Aussetzung in ganz Deutschland gefordert.