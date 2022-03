Rheinland-Pfalz : Dreyer stellt «Corona-Fahrplan für Frühling» vor

Ab Ende nächster Woche wird in Rheinland-Pfalz die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt. Ministerpräsidentin Dreyer schlägt außerdem bundeseinheitliche Beschlüsse für weitere Lockerungen vor.

Eine Woche vor den Bund-Länder-Beratungen über den weiteren Weg in der Pandemie hat Rheinland-Pfalz wesentliche Lockerungen der bisherigen Maßnahmen in Aussicht gestellt: Im Einzelhandel fällt die 2G-Regelung, Restaurantbesuche sollen wieder ohne Testnachweis oder Auffrischungsimpfung möglich sein, und bei Großveranstaltungen könnten bis zu 10.000 Besucher zugelassen werden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Mittwoch in Mainz, dass sie sich für entsprechende bundeseinheitliche Beschlüsse einsetzen werde.