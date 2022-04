Rheinland-Pfalz : Dreyer und Lewentz im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe

MAINZ – Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal befasst sich mit der Rolle der Landesregierung. Das Gremium hört unter anderem Regierungschefin Dreyer als Zeugin an, auch Innenminister Lewentz muss Rede und Antwort stehen.

Im Mainzer Landtagsuntersuchungsausschuss Flutkatastrophe treten am Freitag die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) als Zeugen auf. Damit rücken der Katastrophenschutz und die Kommunikation zwischen den Regierungsmitgliedern in der Flutnacht 2021 in den Fokus.