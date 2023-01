Mehrere Millionen Follower: Drift-Legende und Youtube-Star Ken Block stirbt bei Schneemobil-Unfall

1 / 5 Ken Block machte sich in den sozialen Medien, aber auch im Motorsport einen Namen. imago images/Frédéric Dubuis Nun ist er bei einem Schneemobil-Unfall gestorben. imago images/Frédéric Dubuis Er hinterlässt eine Frau und mehrere Kinder. Instagram

Auf Youtube folgten ihm knapp zwei Millionen, auf Instagram waren es fast acht Millionen Menschen. Ken Block begeisterte seine Fans mit Stunts aus der Motorsportwelt. Als Driftkönig, aber auch als Rallyefahrer machte sich der US-Amerikaner einen Namen. Nun ist er tot – er wurde 55 Jahre alt.

Wie seine Renn-Firma mitteilt, verstarb Block bei einem Unfall mit einem Schneemobil. In einem Instagram-Statement heißt es: «Wir bedauern zutiefst, dass Ken Block heute bei einem Schneemobil-Unfall verstorben ist. Ken war Visionär, Pionier und eine Ikone. Und, was am wichtigsten ist, Vater und Ehemann. Er wird schmerzlich vermisst werden.»

Schlitten kippt auf Block

Die Polizei im US-Bundesstaat Utah gab ebenfalls ein Statement ab: «Am 2. Januar gegen 14 Uhr (Ortszeit) ging bei der Notrufzentrale ein Anruf ein, in dem ein Schneemobilunfall gemeldet wurde.» Die Einsatzkräfte seien sofort ausgerückt. Die Polizei in ihrem Statement: «Kenneth Block, ein 55-jähriger Mann aus Park City, Utah, fuhr mit seinem Motorschlitten einen steilen Abhang hinunter, als der Schlitten umkippte und auf ihm landete.» Block sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, so die Polizei. Ein Gerichtsmediziner werde nun die offizielle Todesursache feststellen.