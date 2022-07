Food-Trend : Drinks und Snacks mit Lavendel schmecken nach Ferien

Verwendung von Lavendel in der Küche

Lavendel verbinden die meisten mit Kosmetik und Aromatherapien. Sein Aroma ist aber dem von Rosmarin recht ähnlich: bitter bis würzig. Deshalb wird Lavendel, ähnlich wie essbare Blumen , auch gerne in der Küche verwendet.

Die Avantgardeküche nutzt ihn in Desserts. Dosiere Lavendel am besten sparsam, denn er ist sehr geschmacksintensiv. Das getrocknete und luftdicht und lichtgeschützt verpackte Gewürz hält sich sechs bis neun Monate.

1. Lavendel-Madeleines

Lass den Teig zwei Stunden oder über Nacht im Kühlschrank abkühlen und backe sie dann 20 Minuten bei 170 Grad, wie in obigem Rezept vermerkt.

2. Lavendel-Matcha

Zusätzlicher Tipp: Ube im Matcha. Die lila Paste wird aus der Yamswurzel gewonnen und soll reich an den Vitaminen A, C und E sein.

So gehts: Eiswürfel ins Glas geben, ein paar Tropfen Ube-Extrakt, Lavendelsirup und (Pflanzen-)Milch. Dann den Matchatee hinzufügen und umrühren, bis die Mischung hellviolett wird.

3. Lavendel-Butter

Eines der bekanntesten Einsatzgebiete von Lavendel in der Küche ist Lavendelbutter. Hotels in der Provence bieten sie genauso zu Gebäck wie zu Fleisch und Fisch an.