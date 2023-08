Nicht die letzte: Dritte Anklage – Trump muss erneut vor Gericht

Das Strafverfahren findet mitten im Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 statt. Sue Ogrocki/AP/dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss sich vor einem Bundesgericht nun auch wegen Versuchen der Einflussnahme auf das Ergebnis der Wahl 2020 und seine Rolle rund um den Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol am 6. Januar 2021 verantworten. Das Justizministerium veröffentlichte am Dienstag eine Anklageschrift mit vier Punkten: Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsieges von Präsident Joe Biden am 6. Januar 2021, Behinderung und Verschwörung gegen das Wahlrecht. Es ist schon die zweite Anklage auf Bundesebene gegen Trump, zudem läuft gegen den 77-Jährigen ein Strafverfahren im Staat New York.

Trumps Team wies die Vorwürfe zurück und sprach von einem politisch motivierten Vorgehen gegen den aktuellen Umfragespitzenreiter im Rennen um die republikanische Nominierung fürs Weiße Haus 2024. Auch seine Verbündeten im Kongress und selbst einige innerparteiliche Rivalen gaben ihm Rückendeckung.

Lügen hätten die Kapitolstürmer vom 6. Januar 2021 befeuert

In der Anklageschrift geht es um die turbulenten zwei Monate nach der Präsidentschaftswahl am 3. November 2020. Bis heute hat Trump seine Niederlage nicht eingestanden, sondern beharrt darauf, dass ihm der Sieg gestohlen worden sei. Seine Lügen vom Wahlbetrug hätten die Kapitolstürmer vom 6. Januar 2021 befeuert, sagte Sonderermittler Jack Smith, dessen Team über Monate hinweg gegen Trump ermittelt hat. «Die Attacke auf die Hauptstadt unserer Nation am 6. Januar war ein beispielloser Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie.» Trumps Lügen hätten darauf abgezielt, eine grundlegende Funktion der US-Regierung zu blockieren: den nationalen Prozess der Sammlung, Zählung und Beglaubigung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahl.

Zwischen der Wahl und dem Angriff auf den Kongresssitz habe Trump lokale Funktionäre gedrängt, die jeweiligen Ergebnisse in deren Staaten zu kippen, hieß es in der Anklageschrift. Seinen damaligen Stellvertreter Mike Pence habe er aufgefordert, in dessen Funktion als Senatspräsident die Beglaubigung von Bidens Wahlsieg zu stoppen. «Du bist zu ehrlich», soll Trump seinem Vize in einem Telefonat gesagt haben, als dieser sich weigerte. Dies geht aus Notizen von Pence hervor, die Smiths Team für die Untersuchung heranzog.

Kriminelle statt legale Schritte gewählt

Dabei habe Trump genau gewusst, dass die von ihm erhobenen Vorwürfe des Wahlbetrugs falsch seien und dennoch seine Lügen wiederholt und weithin verbreitet, hieß es. Auf diese Weise habe er seinen Lügen den Anschein der Rechtmäßigkeit geben wollen, eine «intensive nationale Atmosphäre des Misstrauens und der Wut schaffen und das öffentliche Vertrauen in die Verwaltung der Wahl aushöhlen» wollen. Selbst die gewalttätige Attacke auf den Kongresssitz am 6. Januar 2021 habe er sich noch zunutze zu machen versucht, um sich an die Macht zu klammern.

Die Bundesstaatsanwälte wiesen zugleich darauf hin, dass Trump jedes Recht gehabt habe, das Wahlergebnis vor Gerichten anzufechten. Doch habe der frühere Präsident kriminelle Schritte unternommen, um den klaren Wählerwillen umzukehren. Zu Trumps Lügen gehörte etwa die Behauptungen, im Staat Georgia seien Stimmen von mehr als 10.000 toten Wählern und in Nevada Zehntausende Wahlzettel doppelt gezählt worden. Jeder Vorwurf sei von Gerichten oder Beamten auf Staats- oder Bundesebene entkräftet worden, hieß es in der 45 Seiten umfassenden Anklageschrift.

Darin wird Trump zwar als einziger Beschuldigter genannt, doch ist auch von sechs nicht näher genannten mutmaßlichen Mitverschwörern die Rede – darunter einem Anwalt, «der willens war, wissentlich Falschbehauptungen zu verbreiten». Ein anderer Komplize, ebenfalls ein Anwalt, habe «unbegründete Behauptungen des Wahlbetrugs» aufgestellt, über die Trump selbst in privater Runde gesagt habe, dass sie «verrückt» klängen.

Vierte Anklage im Südstaat Georgia droht bald

An diesem Donnerstag soll der Ex-Präsident vor Richterin Moxila Upadhyaya erscheinen. Sie assistiert Bundesrichterin Tanya Chutkan, die das Verfahren leitet.

Erst im Juni war Trump wegen Vorwürfen des unrechtmäßigen Umgangs mit Geheimdokumenten aus seiner Zeit im Weißen Haus angeklagt worden. In New York muss er sich zudem im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels verantworten, durch die er gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben könnte. Zudem droht ihm eine baldige vierte Anklage im Südstaat Georgia, wo der damalige Präsident den für die Wahl zuständigen ranghohen Funktionär Brad Raffensperger gedrängt hatte, 11.780 Stimmen zu «finden», die ihm dort für einen Sieg gegen Biden fehlten.

Die nunmehr dritte Anklage bezeichnete sein Wahlkampfteam am Abend als «nichts mehr als das neue korrupte Kapitel einer politisch motivierten Hexenjagd». Seine Kampagne beklagte unter anderem das Timing des Strafverfahrens. Man frage sich, wieso die Staatsanwälte zweieinhalb Jahre gebracht hätten, um Anklage zu erheben. «Die Antwort lautet Wahleinmischung!» Das Strafverfahren komme nun mitten im Wahlkampf und zu einer Zeit, in der die Republikaner im Kongress ihrerseits Untersuchungen gegen Präsident Biden vorantrieben.