Dritter Titel: Das sagt Verstappens Umfeld zum erneuten Triumph

Nach diesem Crash war klar: Verstappen ist Weltmeister. SRF

Max Verstappen kletterte auf seinem überlegenen Red Bull, streckte drei Finger in die Luft und sprang erleichtert in die Arme seiner Mechaniker. Seinen Titel-Hattrick in der Formel 1 feierte der nun dreimalige Champion am Samstagabend schon in seinem Auto und richtete emotionale Worte an sein Team. «Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann euch allen nicht genug danken», sagte Verstappen, nachdem er im Sprint in Katar die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt gemacht hatte und auf Rang zwei gekommen war. Doch was sagen weitere Beteiligte?

Papa Jos Verstappen

Papa Jos Verstappen hat die Krönungsfahrt seines Sohnes Max zum dritten Weltmeistertitel in der Formel 1 vergleichsweise entspannt verfolgt. «Der Puls war niedrig, bestimmt nicht so hoch wie vor zwei Jahren.» 2021 hatte Sohn Max Verstappen bei seiner Titelpremiere damals in Abu Dhabi in einer umstrittenen Schlussphase in der letzten Runde des Großen Preises das entscheidende Überholmanöver gegen Mercedes-Star Lewis Hamilton geschafft. Was den Feierplan für den Samstagabend in Katar betraf, wollte der 51 Jahre alte Niederländer noch nichts verraten. Das werde er Sonntag erzählen, sagte Jos Verstappen lachend. Er habe auch ausreichend Kopfschmerztabletten eingepackt. Sohn Max (26) muss an diesem Sonntag allerdings auch noch im Hauptrennen fahren.

Red-Bull-Motorboss Helmut Marko

Der Teamchef war überwältigt. «Es ist unglaublich. Wir sind jetzt mit Max seit zehn Jahren zusammen und was da erreicht wurde, ist in der Geschichte der Formel 1 sicher eine einmalige Sache. Und wie gesagt: Er ist jetzt 26 Jahre, da kommt noch einiges.» Es habe nie ein Tief gegeben. «Das in dem Alter ist einzigartig.» Er fügte außerdem hinzu: «Außerhalb des Autos ist es der ideale Schwiegersohn, im Auto ändert sich das drastisch.» Zur Party sagte er: «Die Party gibt es im Hotel. Aber um 2 Uhr ist Schluss, da wird das Licht abgedreht.»

F1-Boss Stefano Domenicali

Der Chef der Rennserie gratulierte ebenfalls. «Herzlichen Glückwunsch an Max Verstappen zu seinen unglaublichen Leistungen in diesem Jahr und an Red Bull, die unermüdlich gearbeitet haben, um in dieser Saison den Fahrer- und Konstrukteurstitel zu gewinnen. Max ist ein unglaubliches Talent und was er in diesem Jahr geleistet hat, war phänomenal», so Domenicali.