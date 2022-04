RT-Chefin Simonjan : «Dritter Weltkrieg» und «Atomschlag» – so droht Putins TV-Propagandistin dem Westen

«Russia Today»-Chefin Margarita Simonjan (42) hetzt im Fernsehen regelmäßig gegen die Ukraine und den Westen. «Ein dritter Weltkrieg ist realistischer als eine Niederlage», sagte sie jetzt.

Wenn sie dort auftritt, «wirkt selbst der scharfzüngige russische Hetzer Solowjow manchmal kleinlaut», schrieb jüngst der « Spiegel » in einem Porträt über Simonjan und bezeichnete die Mutter dreier Kinder als «das lachende Gesicht einer sonst nicht recht vorhandenen Kriegsbegeisterung». Im März hatte sie der Westen mit Sanktionen belegt, da sie sich nach Brüsseler Angaben an einem «Desinformationskrieg» beteiligt.

«Ich denke, der dritte Weltkrieg ist realistischer»

Nun macht sie mit neuen martialischen Aussagen aus der Talkshow auf sich aufmerksam: «Entweder wir verlieren in der Ukraine oder der dritte Weltkrieg startet. Ich denke, der dritte Weltkrieg ist realistischer», sagte sie und fügte an: «So wie ich uns und unseren Anführer Wladimir Putin kenne, ist es wahrscheinlicher, dass es zu einem Atomschlag kommen wird, als dass wir verlieren werden.»

Erst vor kurzer Zeit machte auf Twitter ein Video die Runde, in dem sie in der Talkshow einen anderen Gast zusammenstaucht. Dieser hatte es gewagt, anzudeuten, dass Russlands «Militäroperation» in der Ukraine schon lange dauere. Während Simonjan in aggressivem Ton antwortet, schauen die anderen – allesamt männlichen – Gäste betreten zu Boden.