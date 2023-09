Dritthöchste Warnstufe : Super-Taifun Saola nähert sich Hongkong

Momentan ist Saola noch weit vor der Küste – am Freitagabend Ortszeit dürfte es in Hongkong aber ungemütlich werden.

So stark wird Saola

Der Super-Taifun Saola hatte laut Angaben des Wetterdienstes Hongkong (HKO) etwa 370 Kilometer vor der Küste der Millionenmetropole am Donnerstagabend Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern erreicht. Das Observatorium vermeldet in der Stadt derzeit Nordwestwinde von über 63 Stundenkilometern.

Saola wird den Prognosen nach heftige Regenfälle und starke Winde bringen. Der Wetterdienst Hongkong rechnet mit einem rapiden Anstieg des Wasserstandes an der Küste am Freitagabend, der schwere Überschwemmungen zur Folge haben könnte.

Hier ist Saola derzeit

Der Super-Taifun hat in den letzten Tagen bereits den Norden der Philippinen passiert, wo Tausende Menschen vor dem Sturm fliehen mussten – Tote oder Verletzte wurden bislang nicht vermeldet. Am Freitagmorgen war Saola laut dem HKO noch etwa 140 Kilometer südöstlich von Hong Kong.

Hier könnte Saola an Land für Chaos sorgen

Wie der Hongkonger Wetterdienst am Freitag um 14 Uhr Lokalzeit (8 Uhr MESZ) schreibt, wird der Tropensturm der Finanzmetropole vom Freitagabend (alle Angaben in Lokalzeit) bis zum frühen Samstagmorgen am nächsten sein und soll sich der Küste auf etwa 50 Kilometer annähern.

So wappnet sich Hongkong für Saola

So rüstet sich China für den Taifun

Auch auf dem chinesischen Festland wurde vor «Saola» gewarnt. In Shenzhen, das an Hongkong grenzt, blieben Schulen und Kindergärten geschlossen. Die Bürger wurden per SMS aufgefordert, ab dem Nachmittag die Arbeit einzustellen und möglichst nicht vor die Tür zu gehen. Bereits am Vortag hatte das chinesische Wetteramt die höchste Warnstufe «Rot» für den Taifun ausgegeben.