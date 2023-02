Zahlen für 2022: Drogen-Bilanz macht dem Luxemburger Zoll doppelt Sorgen

Hervorzuheben sind laut Zoll zudem 1,4 Tonnen chemischer Substanzen zur Herstellung synthetischer Drogen. Trend steigend, wie Kommissar Paul Felten erklärt: «Glücklicherweise haben wir in Luxemburg keine großen illegalen Labors. Die befinden sich eher in verlassenen Bauernhöfen in den Niederlanden und Belgien.» Auch wenn die Lage hierzulande lange nicht so schlimm sei wie in den Nachbarländern, habe auch Luxemburg durchaus sein Drogenproblem. Davon zeuge das Kilogramm Heroin, das für den hiesigen Markt bestimmt gewesen sei und dank «langer Ermittlungsarbeit» habe sichergestellt werden können.