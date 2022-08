Ludwigshafen/Wiesbaden : Drogen-Ermittlungen gegen Polizisten – Beamte drehten Musikvideo

Rheinland-pfälzische Polizisten haben zwei Kollegen aus Hessen mit Drogen beim Musikvideo-Dreh in einer Wohnung in Ludwigshafen erwischt.

Zwei hessische Bereitschaftspolizisten, gegen die bereits wegen eines Drogendelikts ermittelt wird, waren zur Produktion von Musikvideos in einer Ludwigshafener Wohnung. In der Wohnung wurden die beiden zusammen mit 14 weiteren Personen von rheinland-pfälzischen Polizei-Kollegen im Juni dieses Jahres angetroffen, nachdem den Beamten Schreie und Kampfgeräusche aus der Wohnung gemeldet wurden. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwoch auf Nachfrage mit. Zunächst hatte die Frankfurter Rundschau berichtet.