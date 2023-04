Luxemburg: Drogen, Häuser und Luxusautos beschlagnahmt – 22 Angeklagte vor Gericht

22 Angeklagte werden sich in dem voraussichtlich bis Juni dauernden Prozess vor Gericht verantworten müssen.

Vor dem Bezirksgericht in Luxemburg hat am Mittwoch der Prozess in einem der aufsehenerregendsten Drogenfälle, die im Großherzogtum aufgedeckt wurden, mit der Verlesung der Anklageschrift begonnen. Den Umfang des Falles versinnbildlichte der erstmalige Einsatz zweier Staatsanwälte. Der eine ist für den Bereich Drogen, der andere für Geldwäsche zuständig.