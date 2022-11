Früher Ruhm : Drogen, Hass und Geldgier – das zerrüttete Familienleben der Carters 

1 / 10 Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Bobbie Jean, Leslie, Nick, Angel und Aaron Carter gemeinsam auf der Style-Network-Party im Jahr 2006. imago images/ZUMA Wire Die Höhen und Tiefen der Familiengeschichte wurden in der Reality-Doku «House of Carters», die im Jahr 2006 in acht Episoden erschien, aufgegriffen. REUTERS

Ihr soll es immer nur ums Geld gegangen sein: Mutter Jane Carter nach ihrer Festnahme in Florida, nachdem sie eine richterliche Aufforderung ignoriert hatte, sich zu den Vorwürfen zu äußern, das Haus ihr Ex-Mannes verwüstet zu haben. imago/ZUMA Press

Nick Carter (42) ist sich sicher: Es waren die Drogen und die psychische Verfassung, die zum Tod seines Bruder Aaron (34) führten. Das Leben des einstigen Teeniestars war von vielen Turbulenzen geprägt. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Auch andere Familienmitglieder wankten in einem Strudel von Missgunst, Drogen und Geldgier.

Während Aaron im Alter von neun Jahren seine Musikkarriere als Vorband der Backstreetboys startete, versuchte sich auch seine Schwester Leslie (geboren 1986) als Sängerin und unterschrieb 1999 einen Plattenvertrag. Ihr Debütalbum wurde jedoch nie veröffentlicht, dafür erschien der Song «Like Wow» im Januar 2001 auf dem Soundtrack zum Film Shrek.

Im Oktober 2006 trat die ganze Familie in der Realityshow «House of Carters» auf, in der auch Aarons Zwillingsschwester Angel (34) und die älteste der Carter-Schwestern, Bobbie Jean (40), zu sehen waren. Nach nur acht Episoden war aber Schluss und die Probleme der Familie verschärften sich.

Schwester starb an Medikamentenüberdosis

Besonders Drogenprobleme richteten bei den Carters massive Schäden an. Neben Aaron kämpfte auch sein Bruder Nick mit der Sucht, fand aber irgendwann den Absprung. Während auch Aaron in der Entzugsklinik den Anlauf wagte, von seiner Abhängigkeit loszukommen, kam für Schwester Leslie jede Hilfe zu spät. Sie wurde 2012 tot im Appartement ihres Vaters in New York aufgefunden. Infolge eines Medikamentencocktails erlitt sie einen Herzstillstand. Zurück blieb Leslies damals zehn Monate alte Tochter Alyssa Jane. Die Medikamentensucht der damals 25-jährigen Leslie war der Familie bekannt. Noch zwei Wochen vor ihrem Tod sprach Aaron mit seiner Schwester darüber, dass er für den Klinikaufenthalt seiner Schwester aufkommen will.

Auf der Suche nach einem Sündenbock richtete sich die Wut der Familie nun auf Nick. Er soll seinen Erfolg und seine finanziellen Möglichkeiten nicht zum Wohl der Familie genutzt haben. «Man hat mich für den Tod von Leslie verantwortlich gemacht», sagte Nick damals in der TV-Show von Dr. Phil. Das Zerwürfnis führte so weit, dass Nickt nicht einmal zur Beerdigung von Leslie erschien.

«Es ging immer nur um Geld»

Die gegenseitigen Schuldzuweisungen und das Misstrauen belastete das Verhältnis der Familienmitglieder untereinander. Noch dazu mussten sie den Tod von Vater Robert Carter verkraften, der völlig unerwartet im Alter von 65 Jahren einen Herzinfarkt erlitten hatte. Den psychisch angeschlagenen Aaron plagten zuletzt schwere Schuldgefühle: «Ich hatte das Gefühl, dass ich für den Tod meiner Schwester verantwortlich war, für den Tod meines Vaters, dafür, dass meine Familie auseinanderfiel», sagte er in einem Fernseh-Interview in der Show «Marriage Boot Camp: Family Edition» im Jahr 2019.