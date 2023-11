Drogeneinfluss: Pilot erklärt seine Wahnsinnstat während des Flugs

Darin gibt Emerson an, er habe mit der Tat versucht, aus einem Wahnzustand zu erwachen. «Ich erlebte einen mehrtägigen Nervenzusammenbruch und eine Paranoia-Spirale, die mich fragen ließ, was real und was nur ein Traum war», so Emerson. «Ich dachte, ich könnte beide Triebwerke ausschalten, das Flugzeug würde auf einen Absturz zusteuern, und ich würde aufwachen.»

Magic Mushrooms auf Wochenendausflug

Emersons Ausnahmezustand hatte seinen Angaben nach zwei Tage zuvor begonnen, als er während eines Wochenendausflugs mit Freunden Magic Mushrooms einnahm. Er habe sich dabei auch an einen verstorbenen Freund erinnern wollen. Dessen Tod habe ihn 2018 in eine tiefe Trauer gestürzt. Therapeuten rieten Emerson, sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

Flugzeug von Washington nach Oregon

«Habe einen großen Fehler gemacht»

«Ich habe einen Nervenzusammenbruch und habe versucht, beide Triebwerke auf meinem Heimflug abzuschalten», schrieb er in einer SMS an Freunde und in einer weiteren an seine Frau: «Ich habe einen großen Fehler gemacht.» Erst fünf Tage nach dem Verzehr der Pilze, so gibt Emerson an, sei er wieder in die Realität zurückgekehrt. «Ich bin entsetzt, dass diese Handlungen mich und andere in Gefahr gebracht haben», sagt er heute gegenüber der «New York Times».