Grund für Ehe-Aus : Drogenentzug und Psychiatrie – Sido macht schwere Krise publik

«Eine Scheidung erfordert allen Mut, den man aufbringen kann. Ich würde sogar sagen, mehr als die Hochzeit», erklärte die Moderatorin jüngst in einem Interview.

Moderatorin Charlotte Würdig und Paul Würdig, besser bekannt als Rapper Sido, schritten 2012 vor den Traualtar. Doch nach acht Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern gaben die beiden überraschend ihre Trennung bekannt. Seit wenigen Wochen sind sie nun offiziell geschieden. Über das Scheitern der Beziehung schwieg das Ex-Paar bislang! Nun offenbart der 41-Jährige im Gespräch mit «Spiegel», am Aus schuld zu sein, und macht dafür seine Drogenexzesse verantwortlich.

Er habe während der Corona-Pandemie angefangen, Pillen, Ecstasy, Speed und auch Kokain zu nehmen. «Es ist alles aus dem Ruder gelaufen», erzählt er. Durch die illegalen Substanzen sei er in einen Kreislauf aus Sucht und Sex gerutscht, sagte der Musiker weiter. Schließlich sei seine Familie daran zerbrochen, woraufhin ihn seine Ex-Frau vor die Tür gesetzt habe. Trotzdem habe die 44-Jährige ihn stets unterstützt. Auf seinen Wunsch hin habe Charlotte für ihren Ex einen Termin in einer psychiatrischen Klinik vereinbart.