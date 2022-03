Pete Doherty : Drogensucht kostete ihn fast die Beine

Die Drogensucht und Alkoholeskapaden machten den Sänger fast berühmter als die musikalischen Leistungen. Nun spricht er über eine «knappe» Situation.

Der Rockmusiker Pete Doherty (43) hat wegen seiner Drogensucht fast seine beiden Füße verloren. Das erzählt der Ex von Kate Moss nun in einem Interview mit dem britischen «Mirror». «Ich bin wirklich an meine Grenzen gegangen», so der 43-Jährige in dem Interview. In manchen Momenten sei es mehr als nur «sehr knapp» gewesen, erinnert er sich.