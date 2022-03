In Luxemburg – Drohen dem Luxemburger Finanzplatz russische Cyberangriffe?

Die russische Bank East-West United Bank befindet sich am Boulevard Joseph II in der Hauptstadt.

Laut Informationen, die L'essentiel vom Verband der Luxemburger Fondsindustrie ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) sammeln konnte, «liegt das Engagement der Luxemburger Investmentfonds in russischen Aktien und Anleihen bei rund 20 Milliarden Euro» – das entspricht 0,33 Prozent der gesamten Vermögenswerte der Luxemburger Investmentfonds.

«Ein geringes Engagement», wie die Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) mitteilte. «Die Engagements der regulierten Banken in Russland und der Ukraine scheinen insgesamt begrenzt zu sein, sowohl was das Volumen als auch was die Aktivitäten auf dem lokalen Markt betrifft», so die CSSF. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich Finanzministerin Yuriko Backes im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung der Makroaufsichtsbehörde CdRS (Comité du Risque Systémique) darüber geäußert. Ihrer Ansicht nach bestehe aufgrund der aktuellen Lage für die finanzielle Stabilität Luxemburgs kein Risiko.