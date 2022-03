Afghanistan : Drohne verfehlte Airbus nur knapp

Ein Video von 2004 verleiht dem Fiasko um den Euro Hawk zusätzliche Brisanz: Deutschland weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig das Anti-Kollisions-System ist.

Laut dem « Spiegel » ereignete sich der schwere Zwischenfall über Kabul. Ein mit rund 100 Passagieren besetzter Airbus A300 der afghanischen Fluggesellschaft Ariana befand sich im Landeanflug, da flog direkt unterhalb des linken Flügels die deutsche Drohne vorbei. Dabei geriet sie in die Wirbelschleppe des Airbus und stürzte ab. Die Videoaufnahmen der Drohne und den Untersuchungsbericht hat die deutsche Armee laut «Spiegel» als geheim klassifiziert. Dennoch befinden sich auf Youtube seit 2010 Aufnahmen des Zwischenfalls.

Der deutsche Hersteller der Drohne Luna behauptet laut «Spiegel», der Airbus sei in die Sperrzone geflogen, in der sich die Drohne befunden hätte. Der Tower habe nicht auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Sie wiegt knapp 40 Kilogramm und wird von der deutschen Armee seit gut zehn Jahren eingesetzt. Sie wird mit einem Katapult in die Luft befördert und kann anschließend sechs bis acht Stunden lang Videobilder zur Erde senden.