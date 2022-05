Sanktionen gegen Russland : Droht das Öl-Embargo der EU an Ungarn zu scheitern?

In Brüssel wird über das nächste Sanktionspaket gegen Russland verhandelt. Doch der ungarische Regierungschef Orban stellt sich quer. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck rechnet hingegen fest mit dem Öl-Embargo.

Die EU-Energieminister haben sich am Montag in Brüssel zu einem Sondertreffen versammelt.

Deutschland will ein EU-Öl-Embargo gegen Russland nach anfänglicher Skepsis mittragen, Ungarn droht dagegen mit einem Veto: Nach einem Sondertreffen der EU-Energieminister in Brüssel zeichnete sich am Montag noch kein klarer Konsens über das sechste Sanktionspaket gegen Moskau ab, das die EU-Kommission in Kürze auf den Weg bringen will. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet trotzdem fest damit, dass ein EU-Öl-Embargo kommt.