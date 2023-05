Luxemburg: Droht jetzt ein Engpass bei Cola & Co.?

In Luxemburg gebe es zurzeit noch keinen Grund zur Sorge. Die CLC (Confédération luxembourgeoise du commerce) erklärt, sie habe bislang weder alarmierende Rückmeldungen noch detaillierte Informationen zu diesem Thema erhalten. Die Aussagen der großen Einzelhandelsunternehmen schwanken derweil zwischen Ungewissheit und Wachsamkeit. Delhaize gibt an, nichts gehört und keine Informationen von den Lieferanten erhalten zu haben. Auchan hat, auch nach Rückfrage an die Lieferanten, keine Warnungen ausgesprochen. Während Cactus das «menschliche Drama» des Krieges hervorhob, gab Aldi an, über ausreichende Vorräte in seinen Filialen zu verfügen, die Situation aber im Auge zu behalten.