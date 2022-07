Rabatt in Frankreich: Droht Luxemburg das große Tankstellen-Sterben?

Tanken wird in Frankreich bald deutlich günstiger. Am gestrigen Mittwoch hat die Nationalversammlung ein Gesetz verabschiedet, wonach der Tankrabatt von derzeit 18 auf 30 Cent pro Liter erhöht wird. Je nach Kraftstoffart sind also Literpreise um 1,50 Euro realistisch – deutlich weniger als derzeit in Luxemburg. «Wir befürchten niedrigere Verkaufszahlen an der französischen Grenze, so wie wir es in den vergangenen Monaten an der Grenze zu Deutschland beobachten mussten», erklärt Jean-Marc Zahlen, Generalsekretär des Luxemburger Mineralölverbands GPL ( Groupement Pétrolier Luxembourgeois). Dort seien im Mai und im Juni 20 bis 40 Prozent weniger durch die Zapfhähne geflossen.