Corinne Cahen : «Drohungen gab es auch schon vor der Krise»

LUXEMBURG – Eine Gesetzesänderung soll Politiker im privaten Bereich besser schützen. Ministerin Corinne Cahen befürwortet das Vorhaben.

In den vergangen Wochen waren immer häufiger Politiker vor ihren Privathäusern bedroht worden. Das Justizministerium will deshalb die Privatsphäre über eine Gesetzesänderung besser schützen, wie Justizministerin Sam Tanson letzte Woche bekanntgab. Die Befürworter des sich in Vorbereitung befindlichen Gesetzes hoffen auf eine Bestätigung in den nächsten Wochen.